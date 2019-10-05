Северная Корея заявила о провале переговоров с США по поводу ядерного разоружения

Глава делегации Северной Кореи Ким Менг Гиль заявил, что переговоры с США по ядерному разоружению провалились. Об этом сообщает Reuters.

«Переговоры не оправдали наших ожиданий и, наконец, прервались», — сказал он. Представитель Северной Кореи уточнил, что США «не принесли ничего за стол переговоров».

Обсуждение денуклеаризации Корейского полуострова между двумя странами началось 4 октября в Стокгольме. Это первые переговоры КНДР и США после встречи лидеров двух стран Ким Чен Ына и Дональда Трампа в июне. До этого они встречались дважды. Первый саммит прошел в Сингапуре в 2018 году, когда Пхеньян взял на себя обязательства по денуклеаризации полуострова. Вторая встреча состоялась во вьетнамском Ханое в конце февраля. Тогда итогового соглашения Трамп и Ким Чен Ын не подписали.