Организаторы марша в поддержку независимости Шотландии насчитали более 200 тысяч участников акции

В марше за независимость Шотландии, прошедшем в Эдинбурге, приняли участие более 200 тысяч человек. Об этом рассказали в движении All Under One Banner, которое является организатором акции.

Полиция и городские власти данных о численности участников не предоставили, уточняет «Би-би-си». На акции выступила в том числе член парламента Великобритании Джоанна Черри. «Я не ожидаю, что чьи-то взгляды сегодня изменятся по поводу независимости, это сделано разговорами на порогах», — сказала она.

Вопрос об отделении от Великобритании поднимала весной этого года глава правительства Шотландии Никола Стерджен, сообщал Sky News. Она говорила, что, согласно опросам, большинство жителей Шотландии выступают за независимость и высказывалась за проведение второго референдума. Два года назад парламент Шотландии выступил за повторное голосование, но тогда оно не состоялось.

Напомним, референдум по отделению от Великобритании прошел в Шотландии в сентябре 2014 года. Однако тогда 55% участников голосования ответили, что хотят остаться частью королевства.