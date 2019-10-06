ФБР допросило депутата Госдумы Ингу Юмашеву в аэропорту Нью-Йорка

Сотрудник Федерального бюро расследований (ФБР) допросил в аэропорту Нью-Йорка депутата Госдумы Ингу Юмашеву, прибывшую на российско-американский форум «Диалог Форт-Росс». Об этом РИА Новости рассказал посол России в США Анатолий Антонов.

«Я представить себе не могу, если бы наши соответствующие службы задержали кого-то, скажем, из сената или нижней палаты конгресса. Скажем, тех сенаторов, которые кричали, что не получили визу, или тех, кто, получив визы, приехал в Российскую Федерацию.

Отвели бы их в отдельную комнату, стали бы допрашивать и потом бы соответствующий представитель предложил попить кофе где-то в одном из ближайших ресторанов Шереметьево», — рассказал дипломат.

Российское посольство направило ноту протеста в Госдепартамент США в связи с допросом Юмашевой, посчитав действия ФБР «неприемлемыми и возмутительными».

Ранее российских дипломатов не впустили в США для участия в форуме «Диалог Форт-Росс» из-за невыдачи виз. «Практика затягивания выдачи российским делегациям американских виз и даже прямого отказа в выдаче виз приобрела широкий и, к сожалению, регулярный характер», — отмечала официальный представитель МИД России Мария Захарова.