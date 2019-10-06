Художник Покрас Лампас восстановил испорченный коммунальщиками арт-объект в Екатеринбурге

Художник Покрас Лампас восстановил арт-объект «Супрематический крест» в Екатеринбурге, который был испорчен коммунальщиками. Об этом ТАСС сообщила координатор фестиваля уличного искусства Stenograffia Анна Клец.

«Восстановили каллиграфию, и мы еще реставрировали поврежденные участки, которые выгорели либо облупилась краска. Работали всю ночь, и утром он уже улетел», — рассказала она.

Покрас Лампас восстановил арт-объект «Супрематический крест» в Екатеринбурге. Он не только восстановил все по новому эскизу, но и отреставрировал то, что коммунальщикам не удалось тогда испортить. (фото: Ura.ру) pic.twitter.com/7ZfTvlLd3u — Лента.ру (@lentaruofficial) October 6, 2019

Граффити на площади Первой Пятилетки в Екатеринбурге появилось 8 июля. Арт-объект был согласован с мэрией города, однако 19 июля коммунальные службы города положили асфальт поверх рисунка Лампаса. Позднее работы были приостановлены.

26 августа Лампас должен был вернуться в Екатеринбург для восстановления граффити, однако он отложил приезд из-за недовольства православных активистов. В связи с этим художник решил изменить рисунок и лишить его формы креста.

Восстановленный рисунок представляет собой три оторванных друг от друга прямоугольника. В работе по-прежнему использована цитата из манифеста Малевича: «Я развязал узлы мудрости и освободил сознание краски. Я преодолел невозможное и пропасти сделал своим дыханием. Мы, супрематисты, бросаем вам дорогу».