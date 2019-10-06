Власти Нидерландов решили отказаться от названия Голландия из-за ассоциаций с наркотиками и «кварталом красных фонарей»

Правительство Нидерландов в рамках национального ребрендинга решило отказаться от названия Голландия и использовать только одно наименование — Нидерланды, сообщает The Guardian.

Власти страны хотят сместить акцент с некоторых аспектов национальной жизни, с которым ассоциируется Голландия. В частности, с легкими наркотиками и «кварталом красных фонарей» в Амстердаме.

«Мы хотим представить Нидерланды как открытую, изобретательную и инклюзивную страну. Мы модернизировали наш подход », — заявила пресс-секретарь министра иностранных дел.

Новая концепция будет представлена до конца года. Нидерланды выступят под обновленным брендом на Евровидении, которое пройдет в Роттердаме в мае 2020 года, и на Олимпийских играх в Токио.