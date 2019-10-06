В ОБСЕ назвали «несоразмерным» приговор Владиславу Синице, осужденному на 5 лет за твит

Представитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по свободе СМИ Арлем Дезир назвал «несоразмерным» приговор блогеру Владиславу Синице, осужденном на пять лет колонии за твит.

«Даже в тех случаях, когда применяется ограничение свободы за выражение мнения, в соответствии с международными стандартами должен соблюдаться и учитываться принцип соразмерности.

Пятилетний срок тюремного заключения за твит, хоть и заслуживающий порицания, является очень суровым наказанием. Я призываю власти тщательно пересмотреть приговор блогеру», — заявил Дезир.

В конце июля Синица написал в Twitter пост в качестве реакции на жесткие задержания на митинге 27 июля, в котором суд усмотрел признаки возбуждения ненависти или вражды (ч. 2 ст. 282 УК).

3 сентября блогера приговорили к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима. Гособвинение требовало для него шесть лет заключения. Сам Синица настаивает на своей невиновости.

Сотрудники Росгвардии в суде говорили, что после того как увидели скрины твита, стали опасаться за безопасность дочерей. Защита называла лингвистическую экспертизу по делу несостоятельной.

4 октября Мосгорсуд оставил приговор Синице без изменений.