Полиция Вологды не стала составлять протокол о неуважении к власти за критику Путина и Медведева. Суд отменил это решение

Вологодский городской суд отменил решение участкового Эдуарда Дьяченко, который не стал составлять протокол по статье о неуважении к власти (ч. 3 ст. 20.1 КоАП) на местного жителя А. Груздева. На решение суда обратило внимание «МБХ Медиа».

В июле полицейский провел проверку по заявлению неизвестного гражданина, который нашел на странице Груздева во «ВКонтакте» неуважение к «законно избранному Президенту РФ Путину В.В., премьер-министру Медведеву Д.А., министру обороны Шойгу С.К».

Заявитель также усмотрел в публикациях Груздева призывы свергнуть власть и «публичные оскорбления всех граждан» России. Дьяченко же посчитал, что Груздев только критиковал представителей власти, а оскорбительных высказываний не было.

По мнению зампрокурора Волгоды Ильи Мойсова, в постах Груздева «содержится негативная оценка лица, называемого „Путин“», а картинки «явно свидетельствуют о выраженных в неприличной форме оскорблениях Президента Путина и неуважении к государству».

Судья Александра Зайцева решила, что полицейский «существенно» нарушил процессуальные требования и недостаточно «полно и всесторонне» рассмотрел административное дело. В связи с этим она вернула протокол в полицию на новое рассмотрение.