«Это очередная враждебная акция»: МИД России — о задержании и допросе в США депутата Госдумы

В Министерстве иностранных дел (МИД) России выразили «решительный протест» в связи с задержанием и допросом в аэропорту Нью-Йорка депутата Госдумы Инги Юмашевой, говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

«Это очередная враждебная акция против России и ее представителей, явно нацеленная на дальнейшее ухудшение атмосферы российско-американских отношений», — заявили в МИДе.

В ведомстве предупредили тех, кто принимает решения в Вашингтоне, что им «стоит задуматься, куда может завести систематическое нагнетание напряженности в отношениях с Россией»: «Такая политика недальновидна и опасна».

Об инциденте с Юмашевой стало известно сегодня. Сотрудник ФБР допросил ее, когда она прибыла в нью-йоркский аэропорт, чтобы посетить форум «Диалог Форт-Росс». Ранее российские дипломаты не смогли принять участие в этом мероприятии из-за отказа в выдаче виз.