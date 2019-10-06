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«Это очередная враждебная акция»: МИД России — о задержании и допросе в США депутата Госдумы

Общество

 

В Министерстве иностранных дел (МИД) России выразили «решительный протест» в связи с задержанием и допросом в аэропорту Нью-Йорка депутата Госдумы Инги Юмашевой, говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

«Это очередная враждебная акция против России и ее представителей, явно нацеленная на дальнейшее ухудшение атмосферы российско-американских отношений», — заявили в МИДе.

В ведомстве предупредили тех, кто принимает решения в Вашингтоне, что им «стоит задуматься, куда может завести систематическое нагнетание напряженности в отношениях с Россией»: «Такая политика недальновидна и опасна». 

Об инциденте с Юмашевой стало известно сегодня. Сотрудник ФБР допросил ее, когда она прибыла в нью-йоркский аэропорт, чтобы посетить форум «Диалог Форт-Росс». Ранее российские дипломаты не смогли принять участие в этом мероприятии из-за отказа в выдаче виз.

Теги:
мид рф, допрос, сша, ek

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