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В Москве у Соловецкого камня проходят одиночные пикеты в рамках акции «Бессмертный ГУЛАГ»
В Москве возле Соловецкого камня проходят одиночные пикеты в рамках акции «Бессмертный ГУЛАГ», передает «Дождь».
Люди встают с плакатами, на которых изображены портреты их родственников, репрессированных в советское время.
Первоначально планировалось провести шествие от Соловецкого камня на Лубянке до Стены скорби на проспекте Академика Сахарова, но московские власти отклонили заявку на 6 октября.
После этого была подана вторая заявка на проведение шествия, уже 13 октября, по ранее заявленному маршруту. Столичные власти также отказались ее согласовать.