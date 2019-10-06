В Москве у Соловецкого камня проходят одиночные пикеты в рамках акции «Бессмертный ГУЛАГ»

В Москве возле Соловецкого камня проходят одиночные пикеты в рамках акции «Бессмертный ГУЛАГ», передает «Дождь».

Люди встают с плакатами, на которых изображены портреты их родственников, репрессированных в советское время.

Источник фото: «МБХ медиа»

Первоначально планировалось провести шествие от Соловецкого камня на Лубянке до Стены скорби на проспекте Академика Сахарова, но московские власти отклонили заявку на 6 октября.

После этого была подана вторая заявка на проведение шествия, уже 13 октября, по ранее заявленному маршруту. Столичные власти также отказались ее согласовать.