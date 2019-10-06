На акцию против «формулы Штайнмайера» в Киеве вышло около 10 тысяч человек

В Киеве прошла акция с участием 10 тысяч человек против «формулы Штайнмайера». Полиция не зафиксировала никаких нарушений правил проведения массового мероприятия, сообщает «Громадское».

«Все спокойно, людей — 10 тысяч, 300 полицейских, нацгвардейцев всего в центральной части города, патрули, все было спокойно, задержанных нет», — сказал начальник полиции Киева Андрей Крищенко.

Учасники віча на Майдані оголосили вимоги та пішли до Офісу президента та Ради pic.twitter.com/lcV0PXivzY — hromadske (@HromadskeUA) October 6, 2019

Затем участники акции объявили свои требования к власти на Майдане Незалежности. Одно из главных требований — Россия уходит из Крыма и Донбасса без каких-либо условий.

Скандируя лозунги «Слуга выходи, народ пришел» и «Нет капитуляции», протестующие прошли к Офису президента Украины, а затем к Верховной Раде.

«Формула Штайнмайера» — документ, предложенный действующим президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером, когда она был министром иностранных дел ФРГ. Он предусматривает особый статус для оккупированной части Донбасса в день проведения на этих территориях местных выборов.

Если ОБСЕ признает голосование демократическим, то Верховная Рада закрепит за этой территорией особый статус на постоянной основе. О том, что Украина соглашается на «формулу Штайнмайера», стало известно 1 октября.