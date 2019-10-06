В возрасте 61 года после продолжительной болезни умер вице-спикер Совета Федерации Евгений Бушмин. Об этом РИА Новости сообщил председатель комитета Совфеда по регламенту Вячеслав Тимченко.

«Евгений Викторович скончался сегодня. Он был очень мужественный, сильный человек, долго боролся с болезнью, несколько раз побеждал ее, но, к сожалению, сегодня мы получили известие о его кончине», — сказал Тимченко.

Вице-спикер Совета Федерации Евгений Бушмин скончался после продолжительной болезни pic.twitter.com/yRhaYe7eby — МБХ Медиа (@MBKhMedia) October 6, 2019

В Совфеде Бушмин курировал вопросы бюджета, финансовых рынков и экономического блока. В начале своей карьеры он работал в налоговой службе, а с 1998 по 2001 год был заместителем министра финансов.

После этого его назначили представителем Нижегородской области в Совете Федерации, а в 2005 году — Ростовской области. В 2014 году Бушмин попал в санкционный список США.