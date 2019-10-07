«Билайн» пообещал провести расследование из-за утечки данных почти 9 млн клиентов

ПАО «ВымпелКом» («Билайн») проведет расследовании в связи с появлением в открытом доступе базы данных пользователей проводного интернета. Об этом сообщает «Коммерсант».

В компании утверждают, что в распространенной в интернете базе с данными 8,7 миллиона человек есть абоненты «Билайна», однако «значительная часть информации носит устаревший характер и неактуальна». «Утечку данных мы зафиксировали два года назад. Все виновные были выявлены и понесли наказание», — заявили в компании.

«Коммерсант» отмечает, что в базе содержатся данные по состоянию на ноябрь 2016 года и есть как действующие, так и закрытые договоры. Сотрудники газеты обнаружили в базе свои личные данные.

Близкий к ЦБ источник издания отмечает, что украденная информация может иметь ценность для мошенников. Речь идет о похищении средств с помощью социальной инженерии — введении в заблуждение за счет имеющейся информации с целью дальнейшего выяснения у клиента данных, необходимых для того, чтобы украсть деньги.

Ранее «Коммерсант» сообщил о появлении в интернете объявления о продаже личных данных 60 млн клиентов Сбербанка. Позже в компании заявили, что утечка затронула лишь 200 клиентов.