Москва и Южно-Сахалинск стали лидерами по уровню зарплат среди российских городов

Москва и города нефтегазовых регионов лидируют по уровню зарплат в России. Об этом говорится в исследовании РИА Новости.

Эксперты изучили соотношение между средней зарплатой и стоимостью стандартного потребительского набора. Согласно данным исследования, лидирующие позиции по уровню зарплат занимают города из северных, нефтегазовых регионов.

«Высокоприбыльная добыча нефти и газа позволяет компаниям больше платить своим работникам, в том числе в качестве компенсации за суровый климат и удаленность этих городов», — пишут РИА Новости.

В Москве на среднюю зарплату, которая в первом полугодии 2019 года составила 97 тысяч, можно купить 3,83 набора товаров и услуг. В Южно-Сахалинске, который занял второе место, на среднюю зарплату в 90,6 тысячи можно приобрести 3,81 набора товаров и услуг. Далее по этому показателю идут Салехард (3,35), Сургут (3,24) и Ханты-Мансийск (3,20).

При этом, как отмечает РИА Новости, по уровню цен Москва и Южно-Сахалинск находятся на шестом и седьмом местах. Лидируют в этом рейтинге Петропавловск-Камчатский, Магадан, Нарьян-Мар, Салехард и Якутск.

Самые низкие показатели по уровню зарплат у южных городов. На последнем месте в рейтинге находится город Шахты в Ростовской области (1,36), чуть выше расположились Черкесск (1,49) и Элиста (1,52). По мнению экспертов, низкие позиции южных городов в рейтинге объясняются относительной слабостью их экономик и достаточно низким уровнем официальных зарплат.