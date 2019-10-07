Москвичка подала иск из-за распознавания лиц в городской системе виденаблюдения

Жительница Москвы Алена Попова подала иск с требованием признать незаконными действия столичных властей, которые используют технологии распознавания лиц в городской системе виденаблюдения. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на юриста «Роскомсвободы» Саркиса Дарбиняна.

В иске отмечается, что обработка биометрии без письменного согласия нарушает закон о персональных данных, а также право на частную жизнь (ст. 23 и 24 Конституции России).

Попова подала иск после того, как в 2018 году ее оштрафовали за пикет у Госдумы. Суд изучил видео с уличной камеры наблюдения, где показано 32-кратное увеличение изображения с фиксацией на лице женщины. По мнению Поповой, такое видео свидетельствует о применении технологии распознавания лиц.

«Роскомсвобода» начала сбор подписей в поддержку полного законодательного либо судебного запрета применения технологии распознавания лиц.

Ранее департамент информационных технологий Москвы заказал техническое сопровождение массовых мероприятий у IT-интегратора «Ситроникс» (принадлежит АФК «Система») на сумму 260 млн рублей. Речь идет об организации систематического видеонаблюдения на массовых мероприятиях и внедрении технологии распознавания лиц.

В конце мая мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал конкурс на создание в столице «крупнейшей в мире» системы распознавания лиц, которая охватит более 200 тысяч видеокамер. По данным мэрии, сейчас в Москве установлены около 170 тысяч камер видеонаблюдения, из них к системе распознавания лиц подключены около полутора тысяч.