AP: связанные с Трампом и его адвокатом бизнесмены пытались сменить руководство «Нафтогаза»

Несколько американских бизнесменов, связанных с президентом США Дональдом Трампом и его личным адвокатом Руди Джулиани, прошлой весной пытались сменить руководство украинской государственной компании «Нафтогаз». Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на источники.

По их словам, бизнесмены с помощью нового руководства «Нафтогаза» хотели добиться подписания выгодных контрактов для компаний, контролируемых союзниками Трампа. Собеседники уточняют, что предпринимателям не удалось осуществить план из-за поражения Петра Порошенко на президентских выборах.

Как передает AP, речь идет о бизнесменах Льве Парнасе, Игоре Фрумане и Гарри Сарджанте III, клиентах Джулиани. По информации собеседников, они планировали заменить гендиректора «Нафтагаза» Андрея Коболева на топ-менеджера компании Андрея Фаворова. Агентство отмечает, что после победы Владимира Зеленского на выборах президента Украины повлиять на смену руководства «Нафтогаза» пытался министр энергетики США Рик Перри, но неизвестно, согласовывал ли он свои действия с американскими бизнесменами.

На прошлой неделе издание Politico со ссылкой на источники сообщило, что Перри предлагал Зеленскому включить в совет директоров компании американцев. Представитель Минэнерго США заявила, что Перри не пытался продвигать чьи-либо интересы в Киеве. По ее словам, глава ведомства обсуждал с украинскими властями смену руководства «Нафтогаза», так как хотел изменить политику компании и создать условия, при которых она могла бы вести бизнес с западом.

В конце сентября спикер Палаты представителей объявила о начале процедуры импичмента президента Трампа из-за его телефонного разговора с украинским коллегой. Сообщалось, что глава США просил Зеленского инициировать расследование против Джо Байдена, вероятного конкурента Трампа на выборах в 2020 году, и его сына Хантера, который ранее был в совете директоров украинской газовой компании Burisma Holding.