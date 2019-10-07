В Амурской области двух женщин оштрафовали по закону о фейковых новостях за сообщения в WhatsApp

Селемджинский районнный суд оштрафовал двух женщин по закону о фейковых новостях (ч. 9 ст. 13.15 КоАП) из-за сообщений в WhatsApp о заражении почвы цианидом во время наводнения. Решения на сайте суда обнаружило «МБХ медиа».

В постановлении суда сказано, что Т.Тоушкина увидела в группе «Февральские объявления» сообщение о том, что в поселке Угловое уровень цианида превышает 200-300% нормы. Затем женщина переслала это сообщение в группу «Наша семья», «так как переживала за своих родственников», которые проживают в этом населенном пункте. Е.Селезнева, увидев пересланное от Тотушкиной сообщение, отправила его в группу «Угловские объявления».

Суд признал женщин виновными в распространении «заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений» и оштрафовал на 15 тысяч рублей.

В конце августа в прокуратуре Амурской области заявили, что проводят проверку по факту распространения в сети информации о заражении в Угловом почвы цианидами из-за подтопления населенного пункта. В ведомстве отмечали, что амурское управление Росприроднадзора установлено отсутствие цианидов в природной воде.