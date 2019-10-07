«Ведомости»: в Кремле губернаторам для победы на выборах посоветовали «переводить бабушек через дорогу и плакать»

Администрация президента провела семинар для политтехнологов, работавших на региональных выборах 2019 года, где для победы в голосовании советовали быть «ближе к народу» и «не бояться общаться с людьми». Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой источники.

На семинаре отчитывались о прошедших кампаниях и обсуждали технологии, которые можно применять в будущем для победы на выборах. По словам источников, в качестве положительного примера привели врио губернатора Забайкалья Александра Осипова, одержавшего победу с 90% голосов. Кроме того, упомянули кампанию главы Петербурга Александра Беглова, в которой «появились эмоции», когда тот поднял тему блокады Ленинграда.

В конце марта Осипов в прямом эфире не смог сдержать слез, отвечая на вопрос многодетной матери, семья которой живет в аварийном доме без центрального водоснабжения. На следующий день врио губернатора заплакал, когда приехал проверить условия их проживания.

«Еще до выборов вице-губернаторам на семинаре говорили, что надо больше работать в соцсетях, больше "работать с народом": условно – переводить бабушек через дорогу, вытирать слезы жителям и самим плакать», — говорит собеседник.

Как передают «Ведомости», ошибки кампаний на совещании разбирали на примере выборов в Мосгордуму и в парламент Хабаровского края, где партия власти получила только два мандата по спискам и не провела ни одного одномандатника. По словам участника семинара, в первом случае ошибочными признали самовыдвижение представителей от «Единой России» и слабый подбор кандидатов от власти.