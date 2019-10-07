Росфинмониторинг предложил приравнять к прожиточному минимуму лимит расходов людей из списка экстремистов

Росфинмониторинг подготовил поправку к закону о блокировке средств у граждан, попавших в список террористов и экстремистов, и предлагает приравнять лимит их расходов к региональному прожиточному минимуму. Об этом говорится в ответе управления администрации президента России главреду Roem.ru Юрию Синодову, пишет «Коммерсант».

Сейчас расходы ограничиваются 10 тысячами рублей. Теперь же лицо, включенное в перечень, «вправе осуществлять операции с денежными средствами или иным имуществом, направленные на получение и расходование заработной платы в размере, не превышающем величину прожиточного минимума». Отмечается, что законопроект «находится на межведомственном согласовании».

Правовой аналитик международной правозащитной группы «Агора» Дамир Гайнутдинов считает, что изменения улучшат ситуацию только для жителей части российских регионов. «Для москвичей станет получше — там минимум установлен в размере больше 17 тысяч. А, например, тамбовцам станет хуже, там минимум даже меньше 10 тысяч»,— пояснил он.

Гайнутдинов напоминает, что в «перечень террористов и экстремистов» можно попасть до суда и даже до предъявления обвинения: «Фактически это внесудебное наказание, причем очень суровое. Следствие может длиться годами, и все это время человек остается без средств к существованию».