В Косово оппозиция выигрывает на внеочередных парламентских выборах

На парламентских выборах в Косово, частично признанном государстве на Балканах, после подсчета 95,88% голосов с 25,79% побеждает оппозиционная левонационалистическая партия «Самоопределение», лидером которой является Альбин Курти. За ней следуют Демократическая лига Косово (25,05%) и Демократическая партия Косово действующего президента Хашима Тачи (21,15%).

Внеочередные выборы прошли накануне, 6 октября. Число зарегистрированных избирателей составило 1,97 млн человек, при этом явка достигла внушительных 43%. За ходом голосования, как отмечает Euronews, следили 34 тыс. наблюдателей, в том числе из стран Евросоюза.

Сербскому меньшинству Косово, которое составляет 11% населения, согласно конституции, в парламенте отводится десять мест. Характерно, что Сербия, которая не признает независимости Косово, призывала этнических сербов принять активное участие в нынешних выборах, голосуя за «Сербский список».

Белград делал ставку исключительно на эту партию, в то время как на места в парламенте претендовали и другие объединения косовских сербов – их белградские власти считают оппортунистами. «Сербский список» и победил, набрав 6,21% голосов и завоевав тем самых все десять депутатских мест.

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Одним из принципиальных вопросов предвыборной компании был вопрос о переговорах с Сербией в целях признания независимости Косово. Главным препятствием стала позиция предыдущего премьер-министра Рамуша Харадиная, правительство которого ввело в конце прошлого года 100-процентные пошлины на товары из Сербии.

Тем самым были заблокированы контакты между Приштиной и Белградом, на которые они согласились в 2013 году. Несмотря на международное давление, бывший премьер категорически отказывался снять запретительные тарифы.

Вызванный в очередной раз в Гаагу в июле для дачи показаний международному суду Харадинай, являвшийся полевым командиром во время косовской войны 1998-99 гг., добровольно подал в отставку, что и привело к необходимости внеочередных выборов.

Проигрыш его партии – Альянса за будущее Косово, которая в коалиции с Социал-демократической партией набрала немногим больше 11% голосов, – означает, что в Косово меняется историческая эпоха. Боевики, выигравшие ту войну, должны уступить место более прагматичным политикам.

Поскольку для абсолютной победы в 120-местной Ассамблее требовалось завоевать 61 место, новое правительство будет коалиционным. Альбин Курти, объявляя о победе, заявил, что на переговорах с Сербией будет обсуждаться не то, что Косово даст Сербии взамен за признание своей независимости, а то, что Сербия «задолжала Косово».

Местные наблюдатели, тем не менее, склонны считать, что новое правительство устранит преграды для возобновления диалога с Сербией. К этому власти Приштины побуждают влиятельные политические силы в Европе и США. Президент Сербии Александр Вучич неоднократно заявлял, что пошлины являются единственной преградой для продолжения переговоров в целях достижения компромисса.