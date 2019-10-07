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На Ставрополье назначили первый штраф за курение на балконе

Общество

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В Изобильном Ставропольского края департамент МЧС по надзорной деятельности оштрафовал местного жителя на 4 тысячи рублей за неосторожное курение на балконе, которое повлекло пожар. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь краевого управления Олег Дегтярев.

Инцидент произошел 3 октября на балконе пятого этажа дома в Школьном переулке: дальше балкона многоэтажного дома огонь не перешел, пострадавших не было. В ведомстве отметили, что это первый протокол в рамках вступивших в силу 1 октября поправок в КоАП. 

Максимальный штраф по новой статье о запрете открытого огня на балконах и лоджиях квартир составляет 5 тысяч рублей. Правительство ввело ее в конце сентября. В МЧС отмечали, что под нее попадут курение, свечи и приготовление шашлыков. Впоследствии ведомство уточняло, что к ответственности будут привлекать, если это стало причиной пожара.

Фото: ГУ МЧС по Ставрополью / Instagram
Теги:
штрафы, курение, мчс, ставрополье, va

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