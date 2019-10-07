Эксперты РКН и СК посчитали оправданием терроризма слова о несоблюдении прав и свобод россиян в тексте псковской журналистки Прокопьевой

Лингвисты и психологи, проводившие экспертизу текста по делу псковской журналистки Светланы Прокопьевой, посчитали оправданием терроризма указание на несоблюдение «прав и свобод граждан» в России. Об этом пишет РБК со ссылкой на результаты исследований.

Экспертизу по заказу Роскомнадзора проводил ФГУП «Главный радиочастотный центр». По мнению специалистов, Прокопьева признает «логичным и обоснованным» теракт в здании УФСБ в Архангельске, который совершил 17-летний Михаил Жлобицкий. Эксперты сочли, что в тексте теракт рассматривается «как единственное возможное решение для привлечения внимания к проблемам в современной России», а также констатировали «направленность текста на формирование положительного отношения к терроризму». Как говорится в заключении, Прокопьева связывает причину теракта с действиями правоохранительных органов и сравнивает Жлобицкого с народовольцами.

Следующую экспертизу по заказу Следственного комитета по Пскову проводили специалисты «Южного экспертного центра», которые пришли к аналогичным выводам. В результатах исследования указано, что Прокопьева, помимо прочего, не осуждает действия архангельского подростка, «акцентирует внимание на его идеалистических мотивах», приписывает преступлению «благородные мотивы» и перекладывает вину на действующую власть.

Третью экспертизу СК назначил в марте, ее проводили лингвист и психологи Северо-Западного регионального центра судебной экспертизы Минюста. По их мнению, в статье «негативную оценку получают те, кому был адресован этот взрыв», а автор создает «противостояние и конфликт между группами "народ Российской Федерации" и "государство"».

Адвокат журналистки Тумас Микасян отметил, что такие выводы экспертов нельзя признать научными, так как они «основаны на ничем не подтвержденных предположениях и домыслах». Он также заявил, что защита Прокопьевой представит суду заключение специалистов Гильдии лингвистов-экспертов (ГЛЭДИС), которые не нашли в тексте лингвистических признаков оправдания терроризма.

Дело против Прокопьевой (ст. 205.2 УК) возбудили в феврале после того, как в эфире «Эха Москвы в Пскове» о теракте в Архангельске журналистка говорила, что государство «само воспитало» поколение граждан, которые с ним борются.

После обысков ее отпустили под обязательство о явке. В июле Прокопьеву включили в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга. За расшифровку программы «Эхо Москвы в Пскове» оштрафовали на 150 тысяч рублей, а портал «Псковская лента новостей» — на 200 тысяч рублей.