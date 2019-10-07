Обменянный у Украины Кирилл Вышинский стал исполнительным директором МИА «Россия сегодня»

Кирилла Вышинского, с 2014 года возглавлявшего украинское отделение РИА Новости, назначили исполнительным директором всей государственной медиагруппы – «Международного информагентства "Россия сегодня"». Об этом сообщила его пресс-служба.

Указ о назначении подписали 9 сентября. Что будет входить в его обязанности, не уточняется. В конце августа его отпустили из киевского СИЗО и в начале сентября вернули в Москву в рамках масштабного обмена пленными с Украиной.

Он находился под арестом около полутора лет – с момента обысков в офисе «РИА Новости – Украина» в день открытия автодорожного моста через Керченский пролив в мае 2018 года. Обвинения в госизмене и поддержке самопровозглашенных республик Донбасса с Вышинского, несмотря на обмен, сняты не были – сам он обещал продолжить участие в процессе дистанционно.