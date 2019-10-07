Правительство Ирана: российскую журналистку Юлию Юзик задержали из-за проблем с визой

Задержание в Иране российской журналистки Юлии Юзик не связано с подозрениями в шпионаже. Об этом сообщил представитель иранского правительства Али Рабии, передает РИА Новости.

«Ее дело связано с нарушениями, связанными с визой, не шпионажем», — заявил он. По словам Рабии, иранские власти продолжают изучать вопрос. Мать Юзик Наталья в беседе с «Новой» сказала, что ей о проблемах дочери с визой ничего неизвестно.

Юзик задержали в начале октября в Тегеране. Ее близкие сообщали, что журналистку подозревают в шпионаже в пользу Израиля. В иранском МИД позже уточнили, что Юзик задержали для «дачи ряда объяснений», и обещали в скором времени ее освободить. На следующий день власти Ирана не подтвердили ее скорое освобождение.

Юзик работала в «Русском Newsweek», «Комсомольской правде» и «Московском комсомольце», бывала в горячих точках. Она выпустила книги о теракте в Беслане («Бесланский словарь») и северокавказских смертницах («Невесты Аллаха»). В 2016 году журналистка баллотировалась в Госдуму по одномандатному округу в Дагестане.