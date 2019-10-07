Нобелевскую премию по медицине присудили за исследование адаптации клеток к кислороду

Нобелевский комитет присудил премию по физиологии медицине Уильяму Кейлину, Питер Рэтклиффу и Грэгу Семенца из США и Великобритании за молекулярные исследования механизмов адаптации клеток к уровню кислорода.

Открытие поможет определить новые стратегии в лечении таких болезней, как рак, анемия и инфаркт миокарда, отметили при объявлении лауреата. В прошлом году премию в этой категории вручили за исследование об иммунотерапии рака: ученые изучали механизмы работы блокировавших иммунную систему белков.

8 октября Нобелевский комитет объявит о лауреате в области физики, 9 октября — по химии, 10 октября — по литературе, а 11 октября назовут лауреата премии мира. Нобелевская неделя закончится 14 октября, когда назовут обладателя премии по экономике памяти Альфреда Нобеля. Церемония вручения состоится 10 декабря в день смерти ученого.