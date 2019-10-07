Льва Шлосберга допросили по делу псковской журналистки Светланы Прокопьевой

Депутата псковского парламента и главу областного отделения «Яблока» Льва Шлосберга допросили по делу об «оправдании терроризма» в словах журналистки Светланы Прокопьевой о взрыве в архангельском управлении ФСБ. Об этом он сообщил в соцсетях.

«Следователя интересовали мои отношения со Светланой Прокопьевой и другими людьми, упомянутыми в деле, имена которых не могу назвать из-за взятой у меня подписки о неразглашении <..> Обвинительное заключение Светлане пока не вручено, несмотря на признание ее 20 сентября обвиняемой», — написал он.

Его вызвали на допрос на следующий день, после того как несколько десятков изданий опубликовали открытое письмо Прокопьевой о своем деле. После в СК также приглашали главных редакторов «Эха Москвы в Пскове» и «Псковской ленты новостей» — ранее издания уже штрафовали за спорный эфир и публикацию его расшифровки.

Выступая в программе «Минутка просветления» 7 ноября Прокопьева заявила, что государство «само воспитало» поколение граждан, которые борются с ним, и привела в пример взрыв в Архангельском ФСБ, который устроил 17-летний студент Михаил Жлобицкий. В экспертизе ее речи утверждается, что Прокопьева считала теракт «логичным и обоснованным», а также «единственным возможным решением для привлечения внимания к проблемам в современной России».