В Якутии арестовали двух экс-руководителей рудника «Алросы» по делу об аварии в шахте, в результате которой погибли 8 человек

Суд арестовал бывших руководителей рудника «Мир» в Якутии Алексея Бурксера и Александра Манна по делу об аварии летом 2017 года, в результате которой погибли восемь сотрудников горнорудной компании «Алроса». Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета по региону.

В июле 2017 года в подземном руднике «Мир» появились признаки прорыва воды. По версии следствия, начальник рудника Бурксер и исполняющий обязанности главного инженера Манн об этом знали, но останавливать работы не стали и выводить людей из опасной зоны.

Обоим предъявили обвинения в нарушении правил безопасности при ведении горных работ, повлекшем смерть более двух человек (ч. 3 ст. 216 УК). Как отмечают в пресс-службе, Бурксер пытался скрыться, а Манн — воспрепятствовать расследованию дела.

В результате аварии 4 августа 2017 года на руднике «Мир», принадлежащем компании «Алроса», погибли восемь горняков. Их тела не удалось достать их карьера из-за риска обрушения стен. Всего в затопленной шахте на момент ЧП находился 151 человек. Следствие устанавливает причастность к произошедшему других сотрудников «Алросы».