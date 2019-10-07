Возле крупнейшего рынка Новосибирска произошла массовая драка. СМИ сообщают о 50 задержанных

В Новосибирске возле Хилокского городского рынка произошла массовая драка. Полиция задержала 50 человек, передает Интерфакс со ссылкой на источник в экстренных службах.

По его данным, всего на месте было около 200 человек. Как подчеркивает собеседник, участковый сделал предупредительный выстрел, участники драки оружие не применяли. В МВД по региону сообщили об одном пострадавшем.

«Тайга.Инфо» со ссылкой на очевидцев пишет о перестрелке и возможных жертвах. В соцсетях очевидцы рассказали о двух сгоревших автомобилях на месте драки. Как объяснил источник издания, инцидент произошел из-за конфликта двух торговцев, один из которых не заплатил за аренду склада. В МВД по региону сообщили об одном пострадавшем.

«Новосибирск Онлайн» сообщает, что на улице возле рынка перекрыли движение. По словам местных жителей, конфликт произошел из-за подожженного автомобиля «Инфинити».