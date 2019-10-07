В Приморье несколько тысяч сотрудников ОПК вышли на митинги из-за отсутствия военных заказов

В Приморском крае более двух тысяч сотрудников авиазавода «Прогресс» в Арсеньеве и несколько сотен работников верфи «Звезда» в Большом Камне вышли на митинги против сокращений, сообщают PrimaMedia и Regnum. Профсоюзы также выступили в Артеме, Дальнегорске, Находке, Уссурийске, Хороле, селах Чугуевка, Михайловка и пгт. Ольга.

Работники «Прогресса» (входит в «Ростех» и производит для военных вертолеты Ка-52 «Аллигатор») в принятой на митинге резолюции потребовали обеспечить предприятие заказами, чтобы предотвратить сокращения. В прошлом году из градообразующего предприятия уволили 1155 из 7 тысяч сотрудников, а к концу этого года еще 220, утверждает зампредседателя профсоюза завода Олег Неплюев.

Сотрудники завода «Звезда» по ремонту атомных подводных лодок, на базе которой под руководством «Роснефти» строят суперверфь, также выступают за предоставление военных заказов. С августа их перевели на сокращенную неделю из-за временного отсутствия госконтрактов. Они также выступили против решения краевого правительства в 2020 году уменьшить районный коэффициент к зарплате с 30% до 20%.