В Петербурге отклонили иск членов ОНК к «Крестам» из-за запрета говорить с арестантами о пытках

Колпинский суд Петербурга отказал членам региональной общественной наблюдательной комиссии Яне Теплицкой и Роману Ширшову в иске к СИЗО «Кресты», поданному из-за прерванной беседы с арестантом о пытках. Об этом сообщила пресс-служба судов города.

Заседание суда прошло в закрытом режиме по ходатайству СИЗО, уточнила Теплицкая в телеграм-канале. Судья огласила только решение, без мотивировочной части.

Теплицкая и Ширшов подали иск в июле. Поводом стало то, что в апреле сотрудники СИЗО прервали разговор членов ОНК с фигурантом дела о теракте в метро Петербурга Аброром Азимовым. Он начал рассказывать о пытках в «секретной тюрьме», упомянув, что его приковывали наручниками к батарее и били током. Сотрудники изолятора сослались на то, что члены ОНК должны обсуждать с арестантами только условия содержания.

Кроме Азимова, о пытках в «секретной тюрьме ФСБ» сообщали еще несколько фигурантов дела о теракте в метро Петербурга. Его брат, Акрам Азимов, также говорил о пытках в подвале, Мухамадюсуп Эрматов жаловался, что больше месяца его держали прикованным к батарее с мешком на голове и били током.

Теракт в метро Петербурга произошел 3 апреля 2017 года на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт». Еще одно взрывное устройство террорист-смертник оставил на платформе станции «Площадь Восстания», но его нашли и обезвредили.

Погибли 15 человек, еще 67 пострадали. Всего по делу проходят 11 человек, их обвиняют в организации террористического сообщества и участии в нем, содействии террористической деятельности, в совершении террористического акта, незаконном изготовлении и обороте оружия и взрывных устройств – в зависимости от роли каждого.