В Петербурге проходит пикет в поддержку псковской журналистки. Туда стянули 8 автомобилей полиции

В Петербурге у Гостиного двора проходит пикет в поддержку псковской журналистки Светланы Прокопьевой, обвиняемой в «оправдании терроризма» из-за слов о взрыве в архангельском УФСБ.

Фото: Елена Михина, специально для «Новой»

В пикет встали редактор издания «Север. Реалии» Татьяна Вольтская, журналистка The New Times Наталья Шкуренок, историк и публицист Даниил Коцюбинский. Они держат плакаты «Я/Мы Светлана Прокопьева». К месту проведения акции приехали восемь полицейских автомобилей.

Фото: Елена Михина, специально для «Новой»

Фото: Елена Михина, специально для «Новой»

Прокопьевой предъявили обвинения в оправдании терроризма в феврале после того, как в эфире «Эха Москвы в Пскове» о теракте в Архангельске она говорила, что государство «само воспитало» поколение граждан, которые с ним борются. В июле журналистку включили в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга.

Лингвисты и психологи, проводившие по заказу Роскомнадзора и Следственного комитета экспертизу ее речи, сочли, что в тексте расшифровки теракт рассматривается «как единственное возможное решение для привлечения внимания к проблемам в современной России», а Прокопьева признает его «логичным и обоснованным».