Мосгорсуд оставил без изменений приговор Данилу Беглецу из-за митинга 27 июля

Московский городской суд не удовлетворил апелляцию на приговор отцу двоих детей Данилу Беглецу, осужденному на два года колонии за то, что он потянул за руку полицейского на несанкционированной акции 27 июля в центре Москвы. Об этом сообщает корреспондент «Новой» из зала суда.

Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

Согласно версии следствия, «препятствуя задержанию правонарушителя, Беглец схватил прапорщика Никитина за запястье правой руки, сильно сдавив, и отдернул в сторону, тем самым причинив боль» (ч.1 ст. 318 УК).

«Уважаемый суд, мои действия были спонтанными, они были обусловлены действиям полиции <...> Это, конечно, была моя сильная ошибка. Но это не было сделано специально. Я пришёл в центр города, чтобы встретиться со знакомым по работе. Я не отрицаю, что причинил сотруднику полиции боль. Я раскаиваюсь в этом», — заявил Беглец во время судебных прений.

Дело рассматривалось в особом порядке без исследования доказательств по делу (в том числе без просмотра видео, где предположительно Беглец подбегает к сотрудникам полиции, которые задерживают уже лежащего человека, и одергивает одного из них за руку): просить об особом порядке мужчину уговорили знакомые адвокаты. Также по их рекомендации и по рекомендации следователя Беглец признал вину — об этом он сам сообщил в письме «Новой газете».

По словам Беглеца, 27 июля он шел на встречу в кофейню на Большой Дмитровке, но из-за перекрытой улицы не смог туда добраться и решил вернуться к автомобилю. Мужчина рассказал, что увидел жесткое задержание молодого человека. «Я не смог смотреть на это спокойно и удержал его руку [сотрудника полиции] от удара по голове парня», — объясняет Беглец. После этого, как он подчеркивает, его схватили полицейские и несколько раз ударили кулаком по корпусу и ногам.

9 августа в квартиру семьи Беглеца пришли с обыском. Как рассказала «Новой» его жена Диана, силовики забрали свидетельства о рождении детей, а искали «материалы организации митинга». Беглец принес извинения потерпевшему прапорщику полиции Никитину. Кроме того, по просьбе мужа, Диана перевела 10 тысяч рублей на счет Никитину в качестве компенсации морального вреда.

3 сентября Тверской районный суд вынес приговор Данилу Беглецу в виде 2 лет лишения свободы.