У Мосгорсуда задержали стоявших в пикетах фигурантов «дела 212» Миняйло и Барабанова

обновлено 19:50 Владислава Барабанова и Алексея Миняйло отпустили из ОВД под обязательство о явке для составления протокола.

Полицейские задержали у Мосгорсуда бывших фигурантов «дела 212» Владислава Барабанова и Алексея Миняйло, стоявших в одиночных пикетах в поддержку Данилы Беглеца. Об этом сообщает корреспондент «Новой газеты».

У Миняйло с собой был плакат «Позор». Его, как и Барабанова, посадили в автозак и повезли в ОВД по Преображенскому району. С Барабанова обвинения по делу о «массовых беспорядках» сняли в начале сентября, с Миняйло — 26 сентября.

До их задержания вынесли решение по апелляции на приговор Беглецу: Мосгорсуд признал законным наказание в виде 2 лет колонии общего режима за то, что он потянул за руку полицейского на несанкционированном митинге 27 июля в центре Москвы.

Задержание Алексея Миняйло. Фото: Влад Докшин / «Новая газета»