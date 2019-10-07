Депутат Резник решил покинуть комиссию ЗакСа Петербурга по культуре после требований спикера не «зажигать на митинге с Навальным»

Депутат заксобрания Петербурга Максим Резник в фейсбуке объявил об уходе с поста главы постоянной комиссии по образованию, культуре и науке парламента после того, как спикер ЗакСа Вячеслав Макаров раскритиковал его за участие в митингах в Москве.

«Есть вещи поважнее важных постов», — заявил Резник, пояснив, что после выступления Макарова «не видит для себя возможности» и дальше возглавлять комиссию. В заявлении на имя спикера депутат указал на «принципиальные расхождения» взглядов на деятельность председателя комиссии.

2 октября, выступая на заседании ЗакСа, Макаров раскритиковал оппозиционных депутатов, заявив, что они не должны «колыхать и теребонить то, что нельзя делать». В том числе спикер ЗакСа заявил, что председатель комиссии по культуре «не может зажигать на митинге с Навальным».

С 14 июля в Москве проходили акции протеста с требованием зарегистрировать независимых кандидатов в депутаты городской думы и в поддержку политзаключенных. Депутат ЗакСа Петербурга Максим Резник выступал на митингах 3 августа и 29 сентября. На последнем к протестующим со сцены также обращались политик Алексей Навальный, незарегистрированные кандидаты Юлия Галямина, Любовь Соболь и многие другие.