СК отказался проверять действия полицейских, задержавших спецкора «Новой» Илью Азара и оставивших его двухлетнюю дочь без присмотра

Следственный комитет отказался проводить проверку действий сотрудников полиции, которые 2 сентября задержали специального корреспондента «Новой» Илью Азара и оставили его двухлетнюю дочь без присмотра в незапертой квартире. Об этом журналист сообщил в своем телеграм-канале.

В ответе СК говорится, что обращение Азара «не содержит достаточных объективных сведений об обстоятельствах, указывающих на признаки преступления», а потому не требует проверки.

Азар подал жалобу на задержавших его полицейских в начале сентября. В ней он указал, что сотрудники МВД совершили преступление по статьям об оставлении в опасности (ст. 125 УК) и превышении должностных полномочий (ст. 286 УК). Полицейские знали, что в квартире остался малолетний ребенок, но увезли спецкора «Новой» в ОВД, не дождавшись приезда его жены.

Причиной для задержания было участие Азара в шествии 31 августа, на него составили протокол за повторное нарушение правил проведения публичных мероприятий (ч. 8 ст. 20.2 КоАП).

Петицию сайте Change.org с требованием расследовать действия полицейских подписали более 83 тысяч человек. Обращение адресовано прокурору Москвы Денису Попову, 19 сентября его передали в Мещанскую межрайонную прокуратуру Москвы.