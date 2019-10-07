Власти Украины заявили о переносе развода войск на Донбассе из-за обстрелов

Вооруженные силы Украины перенесли назначенный на 7 октября отвод войск на Донбассе в Золотом и Петровском на 9 октября. Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил на брифинге, что он состоится только спустя неделю с момента последнего нарушения тишины.

«К большому сожалению, несколько дней назад были обстреляны Петровское и Золотое <..> А насколько вы помните, наше решение было в том, что разведение начинается на седьмой день после того, как на этой конкретной области сохраняется мир и не происходит обстрелов», — сказал Пристайко (цитата по «Громадскому»).

Представители самопровозглашенных республик в трехсторонней группе Алексей Никоноров (ДНР) и Родион Мирошник (ЛНР) в ответ назвали семидневный режим тишины необязательным условием для развода войск, а также обвинили украинские ВС в самообстреле «для срыва выполнения договоренности о разведении».

Развод войск в Золотом и Петровском, договоренности о котором подписали в сентябре 2016 года, вновь согласовали в ходе встречи трехсторонней контактной группы по Донбассу 1 октября. Это было условием для проведения саммита «нормандской четверки» в Париже. Обстрел в этом регионе произошел 5 октября, по данным штаба операции Объединенных сил, пострадали двое украинских военных.