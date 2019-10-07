В Петербурге курьеры Ozon прекратили забастовку после обещания ритейлера погасить долги

В Петербурге курьеры интернет-магазина Ozon прекратили забастовку и вышли на работу после обещания руководства ритейлера погасить долги и выполнить требования. Об этом сообщили пресс-служба компании и представитель профсоюза ее работников Сергей Кузнецов.

После переговоров днем 7 октября ритейлер согласился погасить долги в течение дня, выплатить зарплаты за сентябрь в полном объеме, а также отменить запрета на перенос заданий до выезда со склада и штрафы за невыполнение задания по вине третьих лиц. Оптимизировать учет рабочего времени обещали в течение месяца.

Забастовка началась 5 октября из-за изменения летом схемы расчета зарплаты и системы мотивации сотрудников, в результате чего курьеры недополучали ежемесячно от 5 до 15 тысяч рублей. Некоторые теряли около 30 тысяч, уверял Кузнецов. По его словам, к ним присоединились 200 сотрудников, в компании называли меньшее число.