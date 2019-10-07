Председателя пермского крайизбиркома лишили водительских прав за «пьяную езду»

Ленинский суд Перми лишил на 1 год 8 месяцев водительских прав председателя краевой избирательной комиссии Игоря Вагина за «управление транспортным средством в состоянии опьянения» (ч. 1 ст. 12.8 КоАП). Его также оштрафовали на 30 тысяч рублей.

Согласно материалам дела, 13 апреля около 23:00 его Audi Q7 остановили сотрудники ДПС в ходе рейда «Опасный водитель». В это время Вагин, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, поменялся местами с пассажиркой автомобиля Кристиной Путиловой.

На суде Путилова заявляла, что именно она была за рулем. Сотрудники ГИБДД утверждали, что транспортным средством управлял именно Вагин. Решение вступило в законную силу. Будет ли Вагин обжаловать решение далее, он не уточнил.

Александра Семенова — для «Новой газеты»