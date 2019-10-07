Росгвардия показала образец жетонов для своих сотрудников

Росгвардия подготовила макет жетона для идентификации своих сотрудников и лиц, проходящих службу в войсках нацгвардии. Его образец и описание приводятся в проекте приказа директора ведомства Виктора Золотова.

Нагрудный жетон размером 75 на 60 мм будет выполнен из алюминия в форме овала, на нем будет выдавлен личный номер бойца. Аналогичные им с 2012 года носят сотрудники МВД, в 2015 году их дизайн поменялся. Несмотря на штраф за их отсутствие, полицейских — в том числе на митингах — неоднократно видели или без них, или со спрятанными жетонами.

В конце августа на фоне жестких разгонов протестов в Москве бывший омбудсмен и сенатор Владимир Лукин внес законопроект об обязательном идентификационном номере на форме полицейских и росгвардейцев. Нагрудный знак он называл «неудачным решением» из-за небольшой глянцевой поверхности. Росгвардия в сентябре поддержала другое предложение в отношении своих сотрудников — обязать их представляться по требованию, как это уже также делает полиция.