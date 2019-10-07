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СМИ: в суд Петербурга поступило дело полицейского, раскрывшего гостайну в переписке в WhatsApp

Общество

«Новая в Петербурге»Новая газета

 

Городской суд Петербурга зарегистрировал уголовное дело о разглашении государственной тайны в отношении Павла Селиверстова, сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Селиверстова обвиняют в нарушении ч. 1 ст. 283 УК РФ (разглашение гостайны). Дело передано судье с грифом «совершенно секретно», его подробности не разглашаются. С фигуранта взяли обязательство о явке.

В пресс-службе петербургских судов сообщили, что дело с утвержденным обвинительным заключением поступило из прокуратуры Омской области, передает «Фонтанка». В конце сентября «Новый Омск» со ссылкой на управление ФСБ по Омской области сообщал о расследовании дела по той же статье в отношении сотрудника полиции.

По версии следствия, полицейский в мессенджере WhatsApp «сознательно разгласил доверенную ему по службе информацию, составляющую государственную тайну», постороннему, который не был допущен к работе с секретными сведениями. Тогда его имя и место службы не сообщалось.

Теги:
Санкт-Петербург, nt

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