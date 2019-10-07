В Москве полиция сорвала открытие выставки «Осень Пахана»

​В Москве полиция сорвала открытие выставки оппозиционных работ «Осень Пахана» в галерее Dordor на Ходынской улице. Об этом сообщают «Медиазона» и «МБХ медиа».

Полиция и ОМОН пришли на оппозиционную выставку «Осень пахана». Видео: Вероника Полонская pic.twitter.com/GUNVQjTGCZ — МБХ Медиа (@MBKhMedia) October 7, 2019

Как расскала художник и организатор выставки Вероника Полонская, утром в галерею пришли пришли сотрудники управы района, затем пожарная инспекция, после этого приехала сотрудница Роспотребнадзора и потребовала у организаторов убрать работы.

Около пяти часов вечера в Dordor приехали сотрудники полиции и посоветовали предупредить посетителей выставки, что открытия не будет, а затем заставили организаторов покинуть помещение. Полицейские мотивировали это тем, что в галерее нарушены правила пожарной безопасности.

«Мы сами закрыли помещение. Сейчас туда пришли посетители, а рядом стоят около 15 нодовцев и три полицейские машины», — сказала Полонская.

Выставку «Осень пахана» проводит Ассоциация Худших Художников. По их словам, выстака — «это попытка задокументировать эпоху, свидетелями конца который мы являемся».