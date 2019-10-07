В Казани в здании МВД полицейский покончил с собой

В здании МВД в Казани совершил самоубийство сотрудник полиции. Об этом сообщает ТАСС.

«В настоящее время для выяснения всех обстоятельств и причин суицида, а также проведения служебной проверки создана комиссия под руководством заместителя министра внутренних дел по Республике Татарстан генерал-майора внутренней службы Алексея Завгороднева», — сказали в МВД.

В ведомстве уточнили, что полицейский скончался в автомобиле скорой помощи.

По данным источника «Бизнес-Онлайн», погибший — 32-летний капитан полиции Марат Абзалеев. Собеседник издания уточняет, что Абзалеев совершил самоубийство в тире в здании МВД в центре Казани. Как отмечают источники телеграм-канала «Омбудсмен полиции», во время происшествия в тире находилось еще двое сотрудников полиции.