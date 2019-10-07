Сбербанк сообщил о новых утечках данных карт своих клиентов

Сбербанк выявил утечку данных пяти тысяч клентов. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на заявление компании.

В банке заявили, что в конце сентября сотрудник компании продал 5000 учетных записей кредитных карт Уральского Сбербанка, «значительное количество из которых являются устаревшими и неактивными».

«Данные карты перевыпущены, угрозы для средств клиентов нет. Служба безопасности банка с правоохранительными органами изъяли все украденные сведения», — говорится в заявлении банка.

Ранее «Коммерсант» сообщил о появлении в интернете объявления о продаже личных данных 60 млн клиентов Сбербанка. Позже в компании заявили, что утечка затронула лишь 200 клиентов. Во всех случаях угрозы для сохранности средств клиентов не было, утверждали в банке.