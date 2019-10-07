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В Москве задержали корреспондента «МБХ медиа» и активистов «Бессрочного протеста»

Общество

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В Москве на Кутузовском проспекте полицейские задержали троих активистов «Бессрочного протеста» и корреспондента «МБХ медиа» Никиту Масловского. Об этом сообщает «МБХ медиа». 

Вместе с Масловским задержали активистов Ольгу Мисик, Афанасия Афанасьева и Саиданвара Сулаймонова. Они собирались провести акцию в честь дня рождения президента, а корреспондент «МБХ медиа» должен был ее освещать. 

Масловский показал полицейским пресс-карту и редакционное задание, однако его все равно задержали. Один из участников «Бессрочного протеста» пожаловался на боль в руке из-за действий полицейских во время задержаний.

Задержанных доставили к ОВД по Дорогомиловскому району. 

Теги:
задержания, nt

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