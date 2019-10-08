ГУ МВД по Москве потребовало от организаторов акций протеста возместить почти 18 млн рублей

Главное управление МВД по Москве в исках к организаторам митингов 27 июля и 3 августа за честные выборы в городскую думу просит возместить ущерб в размере почти 18 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба Симоновского районного суда, пишет «Коммерсант».

Представители МВД «просят возместить им ущерб, причиненный в связи с привлечением сил и средств на обеспечение общественного порядка в результате проведения несогласованных массовых мероприятий», отметили в суде. Досудебные беседы назначены на 21 октября.

Сумма требований по иску к Алексею Навальному, Владимиру Милову, Илье Яшину, Ивану Жданову, Любови Соболь, Александру Соловьеву и Олегу Степанову из-за акции 27 июля составляет почти 8,5 млн рублей. По второму иску, поданнному к Соболь и Георгию Албурову из-за акции 3 августа, — 9,4 млн рублей.

По словам председателя координационного совета Московского профсоюза полиции Михаила Пашкина, если иски будут удовлетворены, можно будет «взыскивать деньги с бандитов, которых окружили и вызвали СОБР». Он предположил, что МВД может требовать возместить расходы на премии сотрудникам, которые выходили на работу в выходные.

О том, что ГУ МВД по Москве подало два иска к оппозиционным политикам, стало известно 30 сентября. Тогда суть исковых требований не раскрывалась.

Ранее суд обязал инициаторов несогласованной акции 27 июля выплатить 3,4 миллиона рублей и 241,5 тысяч рублей по требованиям ГБУ «Автомобильные дороги» и компании «Анкор», которая владеет рестораном «Армения» на Тверской улице. Кроме того, суд взыскал с организаторов акции 27 июля 53 тысячи 747 рублей в пользу Московского метрополитена и 1,2 млн рублей — Минтранса. Истцы утверждали, что организаторы протестных акций ответственны за помехи в работе, которые произошли в их организациях из-за митингов.