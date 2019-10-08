«Коммерсант»: в октябре пройдет новая волна губернаторских отставок

Во второй половине октября пройдет волна губернаторских отставок в регионах, где в 2020 году должны пройти выборы глав. Об этом узнал «Коммерсант».

По данным издания, увольнения связаны с прямыми выборами губернаторов, которые пройдут в 16 регионах, и непрямыми в Ханты-Мансийском автономном округе. «Сейчас по главам всех этих субъектов принимаются решения, останутся ли они на своих постах или освободят кресла преемникам», — отмечает газета.

Три источника «Коммерсанта», близких к администрации президента, рассказали о высокой вероятности ухода главы Еврейской автономной области Александра Левинталя. На его места, отметил один из собеседникков газеты, может быть назначен сенатор Ростислав Гольдштейн.

Кроме того, свой пост могут покинуть главы Пензенской области Иван Белозерцев, Ростовской области Василий Голубев, Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова,Камчатского края Владимир Илюхин, республики Чувашии Михаил Игнатьев, Архангельской области Игорь Орлов и Калужской области Анатолий Артамонов.

Как отмечает газета, в последние годы отставки губернаторов происходят весной и осенью. Предыдущая волна увольнений прошла в марте этого года. Тогда свои должности покинули главы Челябинской, Мурманской и Оренбургской областей, а также республик Алтай и Калмыкия.