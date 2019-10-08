РБК: в регионах Дальнего Востока самая высокая смертность от алкоголя

Регионы Дальнего Востока лидеруют по количеству смертей из-за алкоголя. Об этом пишет РБК, проанализировав данные, которые не входят в регулярные публикации Росстата.

В Чукотском автономном округе, согласно коэффициенту смертности (почти 13 человек на 10 тысяч населения), в прошлом году каждый девятый человек официально умер из-за алкоголя. В Магаданской области от алкоголя умер один из каждых 11 умерших в 2018 году (10 человек на 10 тысяч живущих). При этом в обеих областях не были зафиксированы случаи смертельного отравления алкоголем.

Высокий показатель смертности от алкоголя также в Ивановской области (более девяти человек на 10 тысяч живущих), в Новгородской области (почти такие же показатели, как в Ивановской области), в Ярославской области (каждая 20-я смерть связана с алкоголем).

Всего в прошлом году употребление спиртного стало причиной смерти 48 тысячи россиян, что составляет около 2,6% от общего числа смертей в России. При этом почти все умершие — мужчины.

РБК отмечает, что гибель от вызванных употреблением алкоголя последствий сопоставима с суммарной смертностью в результате транспортных происшествий разных видов (1% от всех смертей в 2018 году), убийств (0,4%) и самоубийств (1%).