Экс-начальника рудника в Якутии, где погибли восемь горняков, нашли мертвым в СИЗО

Экс-начальника рудника «Мир» в Якутии Алексея Бурксера нашли мертвым в СИЗО, сообщили РИА Новости в региональных управлениях ФСИН и СК.

Во ФСИН добавили, что, по предварительным данным, смерть была ненасильственной. В СК заявили, что тело Бурксера обнаружили «с признаками суицида». Ведомство начало проверку для установления всех обстоятельств произошедшего.

Бурксера и другого бывшего руководителя «Мира» Александра Манна арестовали накануне по делу об аварии летом 2017 года, в результате которой погибли восемь горняков из компании «Алроса». Всего в момент ЧП 4 августа 2017 года в затопленной шахте находился 151 человек.

По версии следствия, Бурксер и Манн знали о прорыве воды в руднике, но не остановили работы и не вывели людей из опасной зоны. Им предъявили обвинения в нарушении правил безопасности при ведении горных работ, повлекшем смерть двух и более человек (ч. 3 ст. 216 УК).