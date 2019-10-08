В Конгрессе США рассказали о планах страны выйти из Договора по открытому небу

Глава комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Эллиот Энгел сообщил о возможных планах страны выйти из Договора по открытому небу. Об этом говорится в его письме советнику по нацбезопасности президента США Роберту О’Брайену.

Энгел выразил обеспокоенность по поводу сообщений насчет возможных планов администрации Трампа о выходе из договора и призвал воздержаться от этого шага. По его мнению, выход США из договора будет выгоден только России.

«Договор позволяет США и союзникам отслеживать размещение российских военных. Наблюдательные полеты по договору дают возможность собирать дополнительную информацию о действиях России на Украине и проверять ее дальнейшую агрессию», — отметил Энгел.

Конгрессмен заявил, что выход из договора подорвет доверие союзников к США и что изменение статуса документа должно быть «частью открытого процесса».

Договор по открытому небу подписали в Хельсинки 24 марта 1992 года представители 23 государств-членов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Россия ратифицировала его в мае 2001 года. Сейчас участницами договора являются 34 страны.