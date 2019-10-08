Два комитета Генассамблеи ООН приостановили работу из-за проблем с выдачей дипломатам виз США

Первый и Шестой комитеты Генеральной ассамблеи ООН приостановили работу из-за невыдачи виз США дипломатам из России и других стран. Об этом сообщает РИА Новости.

Сначала планировалось, что заседание Первого комитета пройдет в 15:00 (22:00 мск) 7 октября. Однако позже его перенесли на 10:00 (17:00 мск) 8 октября.

Также представитель Ирана заявил, что не может согласиться с принятием плана работы Шестого комитета, потому что ни один из членов делегации не получил американские визы. «Программа работы комитета принимается консенсусом. Такового нет», — сказал заместитель постоянного представителя России при ООН Геннадий Кузьмин.

Напомним, США отказали в визах десяти членам российской делегации для участия в сессии Генассамблеи ООН. Среди них оказались член Совета Федерации Константин Косачев и глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин. Из-за этого Россия предложила взять процедурную паузу в работе Первого комитета ГА ООН и перейти в режим неформальных консультаций, пока США не выдадут визы всей российской делегации.