На кузбассовца составили третий протокол о неуважении к власти за пост с поздравлением Путина с днем рождения

На жителя Кемеровской области Илью Путевского составили третий протокол по статье о неуважении к власти (ст. 20.1 КоАП) за оскорбительное поздравление президента Владимира Путина с днем рождения. Об этом сообщил в телеграм-канале глава международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.

По его словам, на Путевского составили протокол «за не очень вежливое предложение неприличного подарка на день рождения Владимиру Путину». Пост с поздравлением был опубликован в «Одноклассниках» 7 октября, уточняет «МБХ медиа».

Напомним, Путевского оштрафовали на 30 тысяч рублей по статье о неуважении к власти за репост видео во «ВКонтакте» с акцией протеста 5 мая прошлого года с оскорбительным комментарием о Путине. Позже на него завели дело об оскорблении судьи Осинниковского городского суда Ксении Раймер (ст. 319 УК). По ее словам, мужчина показал ей средний палец, когда проезжал мимо на велосипеде.

Также после критики «Единой России» в соцсети на Путевского составили протокол о повторном неуважении к власти (ч.4 ст. 20.1 КоАП). Позже полиция прекратила это административное дело.